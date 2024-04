Città

SARONNO – Tutto pronto per il debutto di “Tsuperstar” sul palco del Giuditta Pasta. Domani, domenica 21 aprile debutterà a Saronno, sul palcoscenico del Teatro Giuditta Pasta in via Primo Maggio, “Tsuperstar: l’ opera rock” dell’associazione “Oltre noi” di Mariano Comense.

È un omaggio vibrante a “Jesus Christ Superstar” che, per chi fa teatro e musical, è probabilmente lo spettacolo per eccellenza e a cui l’associazione “Oltre noi” ha voluto rendere un tributo interpretandone le musiche e mettendo in scena la loro opera rock, rigorosamente musicata e cantata dal vivo e tutta in italiano. Più di cinquanta elementi tra cantanti, ballerini, musicisti, tecnici, macchinisti e personale di supporto.

L’appuntamento è al Teatro Giuditta Pasta alle 17 del 21 aprile. Il biglietto, acquistabile nella biglietteria del teatro e online sul sito

biglietteria.teatrogiudttapasta.it, costa 15 euro per gli adulti e 12 per i bambini fino a 12 anni. Il ricavato andrà a sostegno di RadiOrizzonti, emittente non profit.

