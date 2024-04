iltra2

TRADATE – Nei giorni scorsi alla biblioteca “Frera” in via Zara, nel ciclo “Incontri con l’autore”, si è tenuto quello con lo scrittore Andrea Vitali, che ha dialogato con il professor Lorenzo Cremona. Gli spettatori hanno avuto l’opportunità di fruire di un dibattito ricco e stimolante, in cui è stato possibile esplorare le profonde radici culturali della Lombardia. La serata è stata caratterizzata da un’intensa discussione che ha permesso agli intervenuti di comprendere meglio l’influenza della regione sulla produzione letteraria italiana.

L’ingresso libero ha favorito un’ampia partecipazione, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati di letteratura e cultura locale. L’organizzazione dell’evento è stata curata dall’Istituto scolastico “Don Lorenzo Milani” di Tradate, che con questo incontro ha confermato il suo impegno nel promuovere la cultura e l’educazione all’interno della comunità.

