Softball

SARONNO – Prima contro seconda oggi nel campionato di softball serie A1, si gioca infatti il 5′ turno – infrasettimanale – e si affrontano la capolista Mkf Bollate e l’Inox Team Saronno che segue in classifica.

Sul diamante di Bollate le padrone di casa dell’Mkf (8-0) ospitano l’Inox Team Saronno (7-1), un duello tra le prime due della classifica che può segnare già un passaggio chiave della stagione: dopo aver battuto Forlì, Bollate cerca un’altra doppietta contro una rivale diretta per dare un segnale forte a questo campionato e tentare la prima, reale, fuga di questa stagione. Dall’altra parte Saronno, che ritroverà da avversarie Longhi e Nicolini, potrebbe tentare il sorpasso che spazzerebbe via tutti i dubbi della vigilia su un roster fortemente rinnovato rispetto a quello delle ultime stagioni. Sarà inoltre la sfida che metterà di fronte le migliori mazze di questo avvio di stagione in termini di punti battuti a casa: Elisa Cecchetti da una parte (13 RBI), Milagros Lozada e Alessandra Rotondo dall’altra (10 RBI a testa).

Dopo aver subito la doppia sconfitta nel derby contro Saronno, la Rheavendors Caronno (4-2) torna in campo contro le Thunders (1-5) per riprendere la propria marcia verso i playoff. L’attacco è guidato da Yuruby Alicart in forma strepitosa (1.489 OPS) e i 19 RBI del cuore del lineup Sheldon, Ambrosi e Rossini. In pedana di lancio, punto cardine della finale Scudetto raggiunta lo scorso anno, sono troppe le basi su ball concesse (23 in 41 IP). Dall’altra parte le Thunders hanno destato sensazioni migliori rispetto a quello che racconta il record maturato sinora, con due gare (contro Collecchio e Pianoro) perse di un solo punto e, al di là di due pesanti passaggi a vuoto con 18 punti subiti, anche difensivamente la squadra ha retto, con un’ottima Lixiana Melendez Castillo nella partita riservata alla lanciatrice straniera. Anche l’altro acquisto dell’inverno, l’olandese Babs De Jonge, ha dato il proprio contributo ad un attacco che conta molto sui punti segnati da Fabbian (7) e battuti a casa da Sbrissa (7).

Programma

Giovedì 25 aprile

Ore 13.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Italposa Forlì

Ore 15.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Pubbliservice Old Parma – Bertazzoni Collecchio

Ore 16.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Rheavendors Caronno – Thunders

Ore 16.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Mkf Bollate – Inox Team Saronno

Riposa: Macerata

Classifica

Mkf Bollate (8 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Inox Team Saronno (7-1, .875); Rheavendors Caronno, Italposa Forlì (4-2, .667); Mia Office Blue Girls Pianoro (3-3, .500); Macerata (3-5, .375); Bertazzoni Collecchio (2-6, .250); Thunders (1-5, .166); Pubbliservice Old Parma (0-8, .000).

25042024