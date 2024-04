Cronaca

SARONNO – Un commento stringatissimo ma da cui traspare tutta l’amarezza e l’incredulità per il furto messo a segno ieri, venerdì 25 aprile. L’ha condiviso sulla pagina Facebook Sei di Saronno Antonio Codega storico attivista della Lega di Saronno consigliere comunale durante l’Amministrazione dell’ex sindaco Alessandro Fagioli.

Ieri mattina dei ladri si sono impossessati dalla bici padana trafugata dal cortile di casa Codega. E del resto il saronnese lo spiega: “Stamattina rubata bici con la scritta” bici padana”, colore verde , saltata cinta e rubata”. Si tratta di una bicicletta decisamente nota in città visto che è utilizzata anche da Elio Fagioli notissimo esponente della Lega di Saronno che l’ha resa celebre anche con diverse foto e presenza alle bicicletta con la bicicletta verde e “padana”.

Non si esclude, proprio in virtù della sua riconoscibilità, che il mezzo possa essere ritrovato abbandonato per le strada cittadine soprattutto se il furto fosse stato finalizzato ad uno spostamento cittadino. Anche per questo, nella speranza di una segnalazione che gli permetta di ritrovare la bici, Codega ha condiviso una foto della bicicletta su Facebook.

