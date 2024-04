Città

SARONNO – Per la restante parte della giornata di oggi 26 aprile si prevedono precipitazioni sparse tendenti a diffuse, localmente anche a carattere convettivo, in particolare sui settori centro-orientali di pianura e di fascia prealpina. In tarda serata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi sui settori meridionali, mentre potranno ancora rimanere piogge sparse altrove. Si attendono venti in pianura prevalentemente deboli mentre in montagna, sotto i 1500 metri, deboli con rinforzi a tratti moderati verso sera.

Per la giornata di domani 27 aprile si prevedono piogge sparse, a tratti diffuse, per tutta la giornata. Le precipitazioni previste potranno assumere anche carattere convettivo e potranno interessare maggiormente i settori di pianura occidentale, Appennino e fascia alpina e prealpina. Si segnala che sui settori di nord-ovest, verso la tarda serata, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. Si attendono fenomeni al più di moderata intensità. Si prevedono venti in pianura deboli mentre in montagna, tra 700 e 1500 metri, da deboli a moderati, tendenti a forti in serata.

