SARONNO – Vento, volano tegole a Gerenzano: chiuso un tratto di via Manzoni.

Mattina difficile per il traffico ferroviario. La circolazione ferroviaria è stata sospesa nei pressi della stazione di Saronno per un guasto all’infrastruttura. E’ in corso l’intervento dei tecnici Ferrovienord. I problemi riguardano anche le linee tra Milano Centrale e Malpensa express.

Un deprecabile episodio, il furto del trattore agricolo di proprietà del Parco delle Groane. Ignoti si sono infatti introdotti nella notte nella sede del Parco in via Della Polveriera a Solaro e hanno rubato il trattore Landini in uso al nostro ente per le opere di manutenzione”. A riferire dell’accaduto nella nottata fra venerdì e sabato sono i responsabili dell’area naturalistica.

Con grande orgoglio dopo settimane di lavoro e preparativi il sindaco Evasio Regnicoli ha tagliato il nastro della 71esima edizione la Fiera primaverile delle merci e del bestiame del 25 aprile.

