Città

SARONNO – Il Lions Club Saronno Insubria Ets ha recentemente organizzato il suo primo torneo di burraco a scopo benefico, riscuotendo un grande successo e contribuendo in modo significativo alla causa della Casa di Marta e ai bisogni emergenti della comunità.

Il torneo, svoltosi venerdì 19 aprile a Saronno, negli spazi dell’oratorio Regina Pacis, ha visto la partecipazione di ben 92 concorrenti, desiderosi di unirsi alla causa benefica e sfidarsi in un appassionante torneo. La competizione è stata sorvegliata dal giudice-arbitro Enrico Cattaneo e dal maestro di burraco Roberto Rigotti.

Durante la serata un ricco rinfresco ha allietato i partecipanti, che hanno potuto godere di una piacevole pausa prima di tornare alla competizione. Al termine delle gare il presidente Carlo Montemerlo ha premiato le migliori coppie, così come l’ultima coppia arrivata e quella con il miglior risultato tecnico.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli sponsor, in particolare alla Taverna Maravilha di Saronno per la generosa offerta del primo premio e del catering. I premi offerti dai soci sono invece stati possibili grazie a Mauro Lattuada del garden “Le Acacie di Lattuada“, Alessandra Pavese e Michele Padoa della farmacia “Sorriso”, e Giuliano Freddi. Infine un grande ringraziamento è stato espresso all’oratorio Regina Pacis di Saronno per la generosa ospitalità, nonché ai soci Mariangela Meroni e Luigi Cappelletti per il loro impegno nell’organizzazione del torneo, al maestro Rigotti e all’arbitro Cattaneo per il loro prezioso contributo al successo dell’evento.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti