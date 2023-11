ilSaronnese

UBOLDO – Sono tornate in funzione le palestre di via Ceriani e via XX Settembre; dopo i problemi legati al maltempo della scorsa estate, il Sindaco Luigi Clerici annuncia l’avvenuta sistemazione dei due edifici.

Le lezioni di educazione fisica, si sono svolte in questo periodo all’aperto o nei corridoi, la palestra quindi a breve potrà tornare ad essere utilizzata, anche da quelle associazioni che svolgono attività ginniche.

Dall’amministrazione rimarcano come questi lavori siano stati svolti a tempo record, dando priorità ai lavori urgenti e necessari, anche se non sono mancate alcune polemiche in merito a ciò dalle opposizioni.

Altri interventi impellenti con cui dovrà fare i conti l’amministrazione uboldese, saranno il palazzo comunale e la tettoia della sede della Sos; piccate le dichiarazioni del Sindaco Luigi Clerici, la cui amministrazione ha dovuto affrontare spese per oltre 450.000 euro, con soli 18.000 di rimborso.

