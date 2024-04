Lazzate

LAZZATE – “Giovedì 2 maggio partono i lavori per la nuova piazza Lombardia”. L’annuncio viene dal sindaco di Lazzate, Andrea Monti.

L’altro giorno Monti ha firmato una lettera a tutti i cittadini e commercianti della zona, per informare come verrà gestita l’area di cantiere. “Un periodo di sacrificio per godere poi di una piazza più sicura, funzionale e gradevole. Come era stato promesso nel corso della campagna elettorale, il dialogo e l’ascolto è sempre alla base della nostra azione amministrativa” rimarca il primo cittadino lazzatese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il sindaco di Lazzate, Andrea Monti. Ha inviato una lettera a tutti i cittadini e commercianti della zona per annunciare l’apertura del cantiere per il rifacimento di piazza Lombardia)

26042024