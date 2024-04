Comasina

CESANO MADERNO – Si sono conclusi con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e la messa a regime degli impianti semaforici gli interventi legati alla nuova viabilità del quartiere Liate.

Le modifiche introdotte sono parte integrante del nuovo Piano generale del traffico urbano (Pgtu), approvato dal consiglio comunale nel 2022, dopo un lungo iter iniziato con l’analisi di criticità e flussi di traffico e concluso con la presentazione del Piano alla cittadinanza, la valutazione delle osservazioni pervenute da cittadini e associazioni e la pubblicazione nei termini previsti dalla legge. Il Piano urbano del traffico è uno strumento di cui i Comuni sopra i 30.000 abitanti si devono obbligatoriamente dotare, al fine di migliorare la circolazione e la sicurezza stradale. Sono proprio questi gli obiettivi della nuova viabilità del quartiere Liate: garantire la mobilità in sicurezza, in particolare per pedoni e ciclisti; fluidificare la circolazione; ridurre l’utilizzo delle vie residenziali del quartiere da parte dei mezzi pesanti; disincentivare il traffico parassitario di attraversamento; attuare, per le parti prettamente residenziali, le isole ambientali e le Zone 30, con il miglioramento della qualità urbana.

Dal Comune alcuni esempi concreti di problematiche affrontate: in via Elisabetta Borromeo è stato inibito l’ingresso dei mezzi pesanti provenienti da via San Carlo che aveva provocato, in passato, insicurezza, importanti disagi e persino danni agli edifici privati; è stato risolto l’annoso problema della pericolosità dell’incrocio tra via Elisabetta Borromeo e via Damiano Chiesa, teatro negli anni di incidenti e di reiterate richieste di intervento da parte dei cittadini residenti; è stata eliminata anche la pericolosa uscita degli autoveicoli da via Locatelli verso via San Carlo. Molte strade del quartiere hanno un calibro che non consentiva il doppio senso di marcia. L’introduzione di sensi unici ha consentito di realizzare percorsi pedonali e spazi adeguati e corretti per la sosta a disposizione degli automobilisti e ridurre la velocità dei veicoli di passaggio. L’orientamento dei sensi unici è finalizzato a dar origine ad anelli circolatori, con riduzione della pericolosità agli incroci, oltre che garantire l’accessibilità ai residenti e disincentivare il traffico di attraversamento.

con l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso, i tecnici e la polizia locale, resta disponibile all’ascolto e alla valutazione di eventuali criticità residuali che i cittadini possono segnalare scrivendo a L’Amministrazione comunale, presente durante la fase dei lavoriresta disponibile all’ascolto e alla valutazione di eventuali criticità residuali che i cittadini possono segnalare scrivendo a [email protected] “Grazie ai residenti e cittadini per la pazienza e la collaborazione, in particolare nei primi giorni in cui la situazione è stata in continua evoluzione ed i disagi sono stati fisiologici. Da questo momento in poi, con l’intera circolazione completamente modificata, sarà possibile valutare al meglio i cambiamenti effettuati ed apprezzare i benefici soprattutto in termini di sicurezza” dicono dal Municipio.

