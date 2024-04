Città

SARONNO – Grazie alle cure compiute nelle ultime settimane dal Fbc Saronno il prato dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi è in deciso miglioramento. Durante questa e la passata stagione calcistica aveva creato molti problemi, le pessime condizioni del manto erboso avevano molte voltre costretto il Fbc Saronno (in questo campionato neo-promosso in Eccellenza) a trovarsi sistemazioni alternative per le gare casalinghe.

Problematiche affrontate dal Fbc Saronno che in collaborazione con il Comune sta compiendo una serie di intervento di recupero del manto erboso, che iniziano a dare i loro frutti. Con le dovute attenzioni, utilizzando in questi mesi il campo il meno possibile, l’opera potrà essere conclusa durante l’estate e restituire una struttura pienamente agibile nella prossima annata sportiva.

Per completare questo campionato al Fbc Saronno restano solo due partite, entrabe casalinghe; domenica prossima contro il Calvairate e quella dopo contro il Meda. I saronnesi sono in una tranquilla posizione di metà classifica.

(foto: il prato dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi a Saronno è tornato verde)

