Calcio

SARONNO – “Il Fbc Saronno comunica che le prossime tre partite casalinghe si giocheranno a Gallarate Stadio Atleti azzurri d’Italia in via dei Salici 29 sul campo in sintetico in quanto si sta organizzando con il Comune di Saronno, la nuova semina sul Colombo Gianetti”. Così una nota della società saronnese. Le condizioni “impossibili” del campo di gioco dello stadio saronnese, che avevano tra l’altro suscitato le proteste di tutte le squadre ospiti a Saronno negli ultimi turni del campionato di Eccellenza, hanno dunque infine indotto il club calcistico locale a “tornare in esilio”, come già accaduto per buona parte della stagione.

Fra i problemi dello stadio anche quelli al sistema termico, che per la mancanza di acqua calda in spogliatoio avevano determinato il giudice sportivo a multare il Fbc Saronno per “responsabilità oggettiva” anche se l’impianto è a gestione comunale.

Il programma delle gare a Gallarate

Fbc Saronno-Base 96 Seveso sabato 2 marzo alle 20.30.

Fbc Saronno-Casteggio mercoledì 6 marzo alle 20.30.

Fbc Saronno-Castanese, domenica 10 marzo alle 14.30.

“Chiediamo ai nostri tifosi di capire e cercare di non polemizzare visto che stiamo collaborando positivamente con il Comune di Saronno al fine di trovare le soluzioni migliori per il campo e per la nostra fase finale di stagione” si legge nella nota del club.