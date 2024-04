ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Nuovo appuntamento, denominato “Faccio la cosa giusta?!”, per gli studenti di tutte le classi seconde dell’Ics “Alcide de Gasperi” di Caronno Pertusella.

La doppia punteggiatura, che trasforma la domanda in un’affermazione, evidenzia l’importanza di questo, come dei tanti altri incontri programmati e calendarizzati nel corso dell’anno scolastico; passare dai molti dubbi ad una serie di certezze è lo scopo di un percorso che i volontari in tuta rossoblu dell’associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella propongono da qualche anno.

In questo caso, a fronte degli incontri di dicembre, dedicati al corretto utilizzo del numero unico delle emergenze 112, i ragazzi hanno chiesto di poter approfondire alcuni argomenti, presentando una serie di domande, che hanno poi spaziato su altri argomenti e su curiosità legate al trascorso dei volontari, quando indossavano l’uniforme dell’Arma, oltre alle varie esperienze vissute in Protezione Civile: ultime, in ordine cronologico, le trasferte in centro Italia in occasione del sisma del 2016 e la nota emergenza pandemica Covid-19.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Come già avvenuto lo scorso anno, ai volontari Anc si sono affiancati gli agenti del comando polizia locale caronnese, che, intervenuti con un automezzo di servizio, hanno loro mostrato le dotazioni personali e le attrezzature stivate nel bagagliaio, a disposizione per i vari interventi sul territorio.

Tante le domande, tante le curiosità espresse dai giovani partecipanti, che hanno dimostrato interesse per le attività svolte, a vario titolo e con diverse competenze ed incarichi dagli ospiti della mattinata.

Nel corso della mattinata anche una prova di evacuazione, effettuata da locali diversi dalle aule dove, normalmente si trovano i ragazzi, per testare le capacità di risposta ad una situazione emergenziale inattesa; soddisfacente la tempistica e le modalità di evacuazione messe in atto da docenti e studenti, anche in questa occasione.

Le attività dei Volontari Anc non sono ancora esaurite: altri progetti sono in via di completamento, in collaborazione anche con gli Agenti della Polizia Locale, una presenza qualificata, al fianco di questa importante realtà del Volontariato e della Protezione Civile Anc.