TRADATE – “Le istituzioni sono sempre dalla parte delle forze dell’ordine. Quando i manifestanti rispettano le regole e non cercano lo scontro con la polizia allora nessuno si fa del male”. Lo ha detto a Sky Tg24 il parlamentare del Varesotto della Lega, il tradatese Stefano Candiani.

Il riferimento va alle vicende che in questi giorni sono state al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, ovvero gli incidenti che hanno caratterizzato alcune manifestazioni giovanili pro Palestina che si sono tenute in Toscana e che hanno catalizzato l’attenzione dei mass media, per alcuni incidenti avvenuti a corollario di queste manifestazioni.

A Saronno lo scorso fine settimana c’è stato anche un presidio e poi un corteo pro-Palestina, el centro storico cittadino; una iniziativa che è stata promossa da gruppo ed associazioni locali.

