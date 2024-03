Politica

STRASBURGO – “Cinque anni fa un’utilitaria a benzina costava 15 mila euro, oggi l’equivalente elettrica ne costa 40 mila. Tra le tante euro-follie votate dalla maggioranza di sinistra, sicuramente lo stop ai motori endotermici nel 2035 è la più iniqua, impopolare e ingiusta. È una misura elitaria, che potranno permettersi solo pochi privilegiati che vivono nelle ZTL tanto care alle amministrazioni di sinistra. Ma la realtà è ben diversa fuori dall’aula del Parlamento europeo. La maggior parte dei cittadini infatti usa l’auto come un bene necessario e primario, senza il quale non può andare al lavoro. Qui a essere inquinata, purtroppo, non è l’aria a causa delle emissioni delle auto, ma solo l’atteggiamento ideologico che sta portando a smantellare la nostra intera manifattura e con essa migliaia di posti di lavoro in favore di Paesi stranieri come la Cina che, grazie a queste miopi politiche, ci invaderanno di auto elettriche, e anche di auto a motore endotermico, prodotte senza rispettare gli standard ambientali”.

Così Isabella Tovaglieri (Lega) è intervenuta nella sessione plenaria del Parlamento europeo lo scorso fine settimana.

18032024