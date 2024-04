Città

SARONNO – “Si è tenuto nella mattinata di venerdì 19 a Villa Gianetti un interessante ed importante incontro, organizzato dall’Ordine Architetti Ppc della Provincia di Varese (Commissioni Cultura Ambiente Paesaggio e Rigenerazione Cultura e Territorio di Saronno) alla presenza del presidente – Elena Brusa Pasquè – unitamente a Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – alla presenza di Valerio Montieri, coordinatore lombardo che ha collaborato alla organizzazione delle giornate di studi, nell’ambito del progetto Ciclometropolitana saronnese”.

Inizia così la nota dedicata all’appuntamento condivisa dall’Amministrazione comunale sul Saronno 7.

“L’accordo di collaborazione è stato avviato in occasione di un bando del Ministero dell’Ambiente, che coinvolge 11 comuni del Saronnese, finalizzato ad offrire più qualità al territorio a partire dall’aria che si respira riducendo traffico e incidenti, qualificando le abitudini alla mobilità, favorendo scelte più ecologiche e più sostenibili per l’ambiente.

La progettualità ha visto la realizzazione di alcune opere nei Comuni di Saronno, Uboldo, Caronno Pertusella e Solaro. Sono state avviate molte iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, in particolare rivolte a favorire la mobilità sostenibile casa – scuola e casa – lavoro, tra cui pedibus/bicibus, car sharing con il partner E-Vai FNM Group, car pooling, educazione stradale.

Ora prende avvio una fase, che si concluderà a fine maggio, e che vedrà coinvolti i tecnici degli Enti aderenti al progetto, ma aperta anche ai professionisti ed amministratori, finalizzata alla formazione attraverso corsi, incontri, seminari e giornate di studio sul tema della mobilità sostenibile anche con visite a Torino e Reggio Emilia, il cui programma è disponibile sul sito del progetto www.iocisto-cms.it e www.ordinearchitettivarese.it Il primo incontro ha affrontato il tema della “Ciclabilità e Sicurezza Stradale”, molto sentito nel territorio saronnese dove si registrano quasi quotidianamente incidenti stradali che coinvolgono pedoni o ciclisti, con l’intervento di Edoardo Galatola – Responsabile Sicurezza di Fiab e analista di rischio, che ha mostrato dati statistici, confrontando le varie realtà europee e monitorando l’andamento dell’incidentalità in relazione alle misure messe in atto dagli Stati (Codice della Strada, Tutor, sicurezza dei veicoli, …) e dai Comuni (sistemi di moderazione del traffico, limiti di velocità accompagnati dalla realizzazione di opere, …).

Davide Tartaro – esperto di modelli per l’analisi dell’incidentalità stradale in ambito urbano con particolare riferimento all’utenza vulnerabile della strada – ha mostrato l’importanza dei processi di pianificazione sempre più efficienti, anche grazie all’evoluzione tecnologica che per esempio utilizza i droni nell’analisi dei flussi di traffico e di supporto alle valutazioni di rischio. Gli incontri dei prossimi venerdì tratteranno temi legati al progettare il cambiamento dello spazio urbano e l’analisi del paesaggio. Il 31 maggio ci sarà l’evento di chiusura del ciclo di incontri a Varese con un confronto tra le pianificazioni ciclabili delle quattro Province attorno a Saronno: Varese, Como, Milano e Monza e Brianza.

