SARONNO – Con un paio di cacciaviti ha formato macchinette ed armadietti dei dipendenti nella sede di Fnm autotrasporti ma mentre si dava alla fuga è stato bloccato da una guardia giurata dalla Vedetta lombarda presto raggiunta dai carabinieri che hanno fermato il ladro.

E’ il furto messo a segno qualche giorno fa in via Gorizia. Tutto è iniziato alle 3,20 nel cuore della notte quando una guardia giurata dell’istituto di vigilanza privata Vedetta Lombarda ha effettuato un sopralluogo nel plesso produttivo scoprendo l’effrazione nell’area ristoro e notando nel contempo un giovane che si allontanava a piedi. L’ha inseguito prima in auto poi a piedi e l’ha raggiunto nel vicino sentiero sul torrente Lura bloccando la sua fuga dopo aver chiesto rinforzi.

Sono arrivate altre pattuglie e i carabinieri della compagnia cittadina che hanno preso in consegna il ragazzo. Sono stati trovati nelle vicinanza del luogo alcuni cacciaviti di cui il giovane aveva tentato di sbarazzarsi mentre scappava. E’ stato effettuato un sopralluogo anche nella sede di Fnm Autoservizi. Il ladro era riuscito a forzare due distributori automatici di bevande calde e un terzo aveva segni provocati da un tentativo di effrazione. Non solo. Al piano seminterrato nei locali addebiti a spogliatoi sono stati trovati 5 armadietti forzati.

Il giovane è stato accompagnato in caserma per le pratiche del caso a partire dall’identificazione.

