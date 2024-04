Solaro

SOLARO – Una sala gremita ha accolto Letizia Barbetta, giovane autrice del libro “Tornerò a volare”. La sala consiliare di Villa Borromeo è stata riempita al punto da richiedere che alcune persone rimanessero in piedi, nello spazio laterale della sala, per assistere alla toccante testimonianza portata dalla autrice venticinquenne afflitta da una patologia rara, che le causa giorno e notte dolori di grave intensità, diagnosticata all’età di 19 anni.

L’evento, accolto e sostenuto dall’assessorato alla cultura del comune di Solaro, da Avis Solaro, dal gruppo di lettura di Solaro e dalla biblioteca comunale, ha visto protagonisti di un dialogo a tre Letizia Barbetta, Mauro Barbetta, presidente del gruppo di lettura di Solaro, e Donatella Porzi, consigliere regionale della Regione Umbria, collegata da Collemancio, comune di Cannara.

“Il motivo dello scambio culturale tra Cannara e Solaro – chiarisce Mauro Barbetta, zio di Letizia Barbetta – è dovuto al fatto che le mie origini sono umbre, mio padre nacque a Cannara, ma emigrò quando aveva 20 anni, con sua madre ed i suoi quattro fratelli a causa della morte di nonno, ed io, pur non avendo mai vissuto in Umbria, sono profondamente legato a quella terra ed alla famiglia di Letizia”.

L’incontro ha toccato le corde emotive di tutti i presenti, dando spazio ad una storia di forza, speranza, resilienza ed amore per la vita. La giovane autrice ha letto diversi brani tratti dal suo libro, in cui racconta come, a soli 19 anni, la sua vita sia cambiata: il suo amore per lo sport, per le passeggiate all’aperto e l’impegno costante per gli studi di ingegneria, vedono l’inaspettato stop della diagnosi. Inizia, quindi, un periodo di viaggi per l’Italia, da una regione all’altra, in cerca di cure.

Il dialogo ha fatto emergere la necessità della sensibilizzazione, della ricerca e dell’investimento sulla sanità da parte dalle istituzioni, per aiutare le persone affette da malattie rare. Un difficile percorso nel tentativo di ritrovare la propria normalità, costellato dall’amore dei propri cari e dalle conseguenze psicologiche che la diagnosi ha portato.