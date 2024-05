Altre news

SARONNO – Secondo le previsioni di 3B Meteo “A Saronno oggi ci saranno cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, che si interromperanno temporaneamente nel pomeriggio. In serata sono previste nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, con un totale di 12mm di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima di oggi sarà di 26°C, mentre la minima sarà di 15°C, con lo zero termico che si attesterà a 3100m. I venti saranno deboli al mattino provenienti da Est-Nordest e deboli al pomeriggio provenienti da Sud-Sudest. Sono previste allerte meteo per pioggia”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti