SARONNO – Una vetrina sfondata con un sampietrino per rubare i pochi euro in monetine del fondo cassa: tanti danni, un misero bottino e una nuova difficoltà per chi si trova a gestire un’attività in centro.

L’ultimo episodio nella notte tra venerdì e sabato in piazza Riconoscenza nel cuore della zona a traffico limitato.

“E’ scattato l’allarme – spiega il titolare de Il mago del caffè – e sono stato contattato dai carabinieri poco dopo mezzanotte. Mi sono subito precipitato al locale per capire l’entità dei danni”.

Arrivato in piazza Riconoscenza il proprietario si è trovato davanti alla vetrina sfondata: “Una volta entrati hanno preso solo le monetine del fondo cassa. Ovviamente non lasciamo niente di valore ma il furto è stato un grosso danno, per le riparazioni che dobbiamo effettuare e anche per il senso di insicurezza che non solo si percepisce ma che questi episodi confermano”.

Il proprietario si è subito speso per mettere in sicurezza la vetrina e poter riprendere la propria attività: “C’è davvero una grande amarezza e preoccupazione – continua – e mi spiace che come categoria, come città non si riesca ad essere incisi per chiedere più controlli e più sicurezza. Il problema non solo solo i furti nottempo come questa spaccata, ma anche quelli per strada ai danni di chi passeggia e le persone che vengono importunate”.

C’è poi una piccola beffa che rende ancora più amaro il furto: “Noi locali pubblici paghiamo delle fideiussioni per la possibilità di mettere i tavolini all’esterno del locale per tutelare l’Amministrazione in caso di danneggiamenti. Qui la pavimentazione è danneggiata da anni e nessuno la ripara al punto che i pezzi sono diventati strumento, quasi un’arma, per il furto”.

