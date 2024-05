Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Intervento dell’ambulanza della Croce azzurra la scorsa notte alle 4 in via Bacone a Caronno Pertusella dove era segnalata la presenza di un giovane che stava male. I soccorritori hanno trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese un diciottenne al quale stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo. Le due condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Incidente con il monopattino ieri alle 16 a Gorla Maggiore in via Birago. E’ stato soccorso un ragazzo di 15 anni che, non in pericolo, è stato trasportato all’ospedale di Busto Arsizio per lesioni e contusioni varie. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa.

Ieri a Tradate in via Marconi è stato soccorso un uomo di 77 anni per una caduta: è stato trasportato in ospedale, non in condizioni preoccupanti. Il fatto si è verificato alle 9.50.

