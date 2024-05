news

SARONNO – Ci siamo, oggi è il grande giorno. Alle 21 la palla a due che inaugura la serie di finale playoff, Serie B Interregionale, l’AZ Robur Saronno attende Basket Cecina.

I biancoazzurri, protagonisti di una stagione in versione rullo compressore, sono a due vittorie di distanza dalla promozione in Serie B Nazionale. A contendersi il traguardo, la squadra toscana, già sfidata due volte nel girone Gold. I rossoblu hanno vinto il derby contro Empoli in semifinale, 2-0, con il micidiale Turini che ne ha messi 30 in gara 2. Sarà una grande finale.

Ed è pronto alla sfida coach Renato Biffi, che insieme al suo staff ha guidato i ragazzi saronnesi fino all’ultimo ostacolo. Ai nostri microfoni ha sottolineato l’importanza della gestione di forze fisiche e mentali, ma pur sempre con la consapevolezza di viversi al meglio questi bei momenti dopo il lungo e faticoso percorso stagionale.

Questa sera si comincia, ore 21. PalaRonchi tutto esaurito, le prevendite sono terminate nel giro di un paio d’ore. Due squadre forti e determinate a inserire l’ultimo pezzo per completare il puzzle.

_________________________________

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti