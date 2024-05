Primo piano

SARONNO – Piede ben saldo sull’acceleratore e nessuna falsa partenza per l’AZ Robur Saronno che con una grande prova di forza batte Cecina e porta a casa la prima partita della serie di finale playoff, Serie B Interregionale.

L’attesa era tanta, i biancoazzurri hanno risposto presente. Con una difesa molto decisa e concentrata, oltre che con il grande e ormai ben rodato gioco corale in fase offensiva, la squadra di coach Biffi ha messo in chiaro le proprie intenzioni sin dalla palla a due.

Primo quarto, pochi punti e diversi errori al tiro per entrambi. Il PalaRonchi si fa sentire, tanta voce e la bella coreografia colorano l’atmosfera di bianco-azzurro, e la squadra di casa gioca con più entusiasmo e tranquillità. Pistillo con 6 punti porta i toscani sul 10-10, ma il playmaker roburino Matteo Beretta prende in mano la situazione. Negli ultimi tre minuti di gioco, disegna due azioni offensive per capitan Andrea Quinti e poi si mette in proprio, realizzando un gioco da tre punti con un grande uno contro uno in isolamento dopo una palla rubata (saranno 3 a fine partita per il classe ’99). Si chiude il primo periodo e Saronno ha già messo la testa davanti, 16-10 il punteggio.

Nel secondo quarto, si rivede finalmente Giovanni Romanò. Dopo l’infortunio alla caviglia in gara 2 dei quarti di finale contro Lucca, ritorna in campo il lungo saronnese tra gli applausi del pubblico, facendosi subito trovare pronto. Prima l’assist per la tripla di Ugolini, poi con un tiro da lontanissimo infiamma il palazzetto e segna i suoi primi tre punti dopo il forzato periodo ai box. Il gioco è spezzettato, Cecina torna a galla e a due minuti dalla fine del primo tempo è sotto solo di due punti. Saronno non ci sta e, con un clamoroso parziale di 11-0, compie l’allungo decisivo. Beretta sulla sirena con una magica penetrazione appoggia al tabellone e ferma il punteggio sul 40-27.

Nella ripresa Cecina prova ad arginare la Robur, ma non c’è nulla da fare. Gli attacchi sferrati da Saronno sono efficienti e imprevedibili, tanti giocatori a bersaglio. La poderosa ala Turini fatica più del solito e l’offensiva toscana ne risente, complice il costante lavoro difensivo di Quinti e compagni. Dominio biancoazzurro e si entra negli ultimi dieci minuti di gioco sul 63-44 per i padroni di casa.

Quarto e ultimo quarto, nei primi minuti fase confusa di partita, tante palle vaganti e pochi canestri. Cecina torna a -13 grazie alla sorpresa Bruci, ma la Robur non perde il controllo e riprende a segnare. Le bombe di Negri e due bei tap-in di De Capitani chiudono i giochi e le speranze degli ospiti. Finisce qui, l’AZ Robur Saronno supera Cecina, 76-62 il punteggio finale.

Tutti in piedi i presenti per cantare e battere le mani per i ragazzi di Biffi, vittoria meritata e serie indirizzata nel verso giusto. Mercoledì si va a Cecina, c’è gara 2, ore 21. Saronno ha il match point. Se vince, sarà Serie B Nazionale. Altrimenti, sarà tutto rimandato a gara 3, di nuovo al PalaRonchi. Il traguardo è vicinissimo, serve l’ultimo immenso sforzo per il successo finale.

L’MVP di gara 1 è Andrea Quinti : il centro e capitano della Robur mette a referto 15 punti, 8 rimbalzi, 5 recuperi, 3 stoppate e 1 assist. Menzione d’onore per Andrea “Shaggy” Negri, top scorer della partita con 18 punti.

Mercoledì 29 maggio alle 21 potrete seguire la partita sul nostro sito con la consueta diretta play-by-play.

AZ Robur Saronno – Basket Cecina : 76-62

AZ Robur Saronno : 7 Pietro Ugolini, 8 Andrea Negri, 9 Andrea Quinti, 10 Francesco Silvio De Capitani 12, Pietro Nasini, 14 Emanuele Bianchi, 15 Gabriele Pellegrini, 16 Giovanni Romano’, 18 Matteo Beretta, 20 Giacomo Motta. All. Renato Biffi.

Basket Cecina : 3 Bogdan Milojevic, 8 Dario Mazzantini, 11 Valerio Longo, 12 Tommaso Bruci, 13 Lorenzo Carlotti, 15 Giovanni Bruni, 20 Lorenzo Pistillo, 21 Lorenzo Turini, 22 Niccolò Pistolesi, 33 Edoardo Pedroni. All. Andrea Da Prato.

