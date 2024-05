Primo piano

CECINA – Palla a due alle 21, al PalaPoggetti di Cecina va in scena gara 2 tra Basket Cecina e AZ Robur Saronno. Sul nostro sito la diretta play by play dell’incontro.

I biancoazzurri, reduci dalla vittoria in gara 1, sono a un successo di distanza dal trionfo finale che gli permetterebbe di ottenere la promozione in Serie B Nazionale. Proveranno a prolungare la serie i padroni di casa, sostenuti dai propri tifosi che invaderanno il palazzetto, previsto il tutto esaurito. In caso di vittoria dei rossoblu, si giocherà l’eventuale “bella” sabato 8 giugno al PalaRonchi di Saronno.

Ci sono tutte le carte in regola per un match combattuto ed emozionante, staremo a vedere chi riuscirà a spuntarla.

