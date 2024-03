news

GALLARATE- Nella 25′ giornata del campionato di Eccellenza, il Saronno raggiunge il Base dopo un primo tempo di dominio rossoverde, riuscendo nella ripresa a riagguantare la gara, terminata per 2 a 2.

Ottima la prestazione negli ospiti dell’ex di turno, Matteo Cannizzaro, che si è espresso ai nostri microfoni: “Contro una squadra come il Saronno è sempre un punto guadagnato; rimpiangiamo di essere passati in vantaggio e di aver subito la rimonta nel finale. Nonostante ciò, siamo soddisfatti della prestazione. Nel secondo tempo abbiamo sofferto il loro cambio modulo, che ha fatto uscire le loro qualità. Noi non siamo riusciti a mantenere compattezza a centrocampo”.

Fbc Saronno-Base 96 Seveso 2-2

FBC SARONNO (3-5-2): Tucci; Alushaj, Bello, Ruggeri (1’ st Proserpio); D’Onofrio, Baldan (49’ st Meroni); Sardo (22’ st Russo), Di Noto, Rudi (16’ st Zucchetti); Sala, Pontiggia. A disposizione Vinci, Lorusso, Bruzzone, Malinverno, Polloni. All. Tricarico.

BASE 96 SEVESO (4-2-3-1): Porro; De Petri, Galimberti, Cappanera, Kamal (40’ st D’Astoli); Cannizzaro (40’ st Pirovano), Siviero; Cazzaniga, Romeo (49’ st Giuliani), Gomez Gonzalez (32’ st Medici); Cavaliere (24’ st Riboldi). A disposizione Glionna, Gasparin, Carraro, Arienti. All. Varaldi.

Arbitro: Galantino di Pavia (Longoni di Seregno e Di Trani di Pavia).

Marcatori: 21’ pt Romeo (B), 38’ pt Kamal (B), 35’ at Baldan (S), 42’ st Proserpio (S).