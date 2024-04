news

SARONNO- Nella 30′ giornata del campionato di Eccellenza, l’Fc Milanese beffa nel finale l’Fbc Saronno ottenendo una vittoria per 1 a 2, fondamentale per la corsa ai playoff.

Alla fine del match, il direttore sportivo degli ospiti, Umberto Cortelazzi (ex Saronno) si è espresso ai nostri microfoni: “Per noi era fondamentale vincere oggi, vista la classifica, poiché al contrario probabilmente saremmo stati fuori dalla corsa ai playoff. Per noi è un sogno essere in questa posizione, anche perché siamo partiti con l’obiettivo salvezza. Siamo riusciti, nonostante una brutta partenza, a incanalare progressivamente. Oggi, sicuramente la fortuna ci ha aiutati, non meritavamo di vincere probabilmente, ma ci andiamo a riprendere dei punti che abbiamo lasciato per strada all’inizio”.

Prosegue Cortelazzi, in merito alle emozioni legate al ritorno a Saronno: “Tornare qua, per me è sempre una bella emozione, poiché fu una grande stagione, condotta da una squadra giovane, allestita ad agosto, ma che cullò il sogno di vincere il campionato. Non si realizzò, ma resta un bel ricordo”.

Fbc Saronno-Fc Milanese 1-2

FBC SARONNO: Vinci; D’Onofrio (38’ st Ruggeri), Alushaj, Bello, Rudi (6’ st Zucchetti); Baldan; Proserpio (6’ st Sala), Sardo (40’ st Polloni), Di Noto; Russo, Pontiggia. A disposizione Tucci, Meroni, Lorusso, Martini, Ferrari. All. Tricarico.

FC MILANESE (4-3-3): Todesco; Campanati, Peroni, Zangrillo, Sordillo (31’ st Ruscitto); Leotta, Trovato (46’ st Principi); Geraci; Checchi (43’ st Ricupati), Vai (31’ st Sorrenti), Favero (19’ st Mitrovic). A disposizione Colnaghi, Baronchelli, Siniscalchi, Principi, Uva. All. Greco.

Arbitro: Testa di Bergamo (Chiariello di Legnano e Ferretti di Varese).

Marcatori: 32’ pt Vai (M), 14’ st Sala (S), 45’ st Sorrenti (M).

Note – Spettatori un centinaio. Ammoniti Leotta, Sordillo, Baldan, D’Onofrio; e l’allenatore Tricarico (Fbc) per proteste. Angoli 6-4 Fbc Saronno. Recupero 1’-5’.