SARONNO- Nella 12′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno affronta e vince nello scontro diretto contro il Magenta con il risultato di 4 a 3. Gli amaretti ottengono il 6° risultato utile consecutivo e approdano in zona playoff.

Alla fine della partita il mister Danilo Tricarico si è espresso così ai nostri microfoni: “E’ stata una partita diversa rispetto alle solite, sembrava una di quelle rocambolesche fatte all’inizio della stagione, dove le abbiamo sempre viste vincere dagli altri. Siamo molto contenti perché la striscia positiva continua, abbiamo l’obbiettivo a breve termine di accorciare il più possibile, anche se non dipende solo da noi e poi c’è l’obbiettivo a medio termine che è quello di continuare a lavorare in questo modo e fornire buone prestazioni”.

Continua l’allenatore degli amaretti: “Noi viviamo di questo entusiasmo, inoltre oggi siamo tornati a casa nostra e adesso ci sarà una bella settimana, perché sabato vogliamo provare a continuare, nonostante ci sono da recuperare tante energie che abbiamo speso oggi, però vincere aiuta a vincere e noi ci siamo“.

Fbc Saronno-Magenta 4-3

FBC SARONNO (4-1-3-2): Tucci; D’Onofrio, Bello, Torriani, Rudi; Baldan; Sardo (38’ st Pozzi), Di Noto, Sassella; Sala (47’ st Martini), Pontiggia (49’ st Hassan). A disposizione Vinci, Meroni, Bruzzone, Lorusso L., Lorusso F., Ciarmoli. All. Tricarico.

MAGENTA (4-4-2): Taliento; Sala, Decio, Perini, Ortolani; Lo Monaco (27’ st Gatti), Pedrocchi, Papasodaro, Grillo (33’ st Perotta); Avinci, De Bernardi (26’ st Pecchia). A disposizione Ruta, Rabuffi, Iannini, Favilla, Iervolino, Bettini. All. Lorenzi.

Arbitro: Sciolti di Bergamo (Mastroianni di Mantova e Cantile di Treviglio).

Marcatori: 11’ pt Pedrocchi (M), 35’ pt Sardo (S), 40’ pt Avinci (M), 44’ pt Pontiggia (S), 3’ st De Bernardi (M), 6’ st Pontiggia (S), 26’ st Bello (S) (rig.).