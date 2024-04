news

MAGENTA- Nella 29′ giornata del campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno torna alla vittoria sul campo del Magenta, grazie alla rete decisiva di Stefano Baldan.

Alla fine del match, l’allenatore degli amaretti, Danilo Tricarico si è espresso ai nostri microfoni: “Questa vittoria è importante, perché noi siamo persone serie e fino all’ultimo second0 dell’ultima partita onoreremo il campionato. Quello che si fa, soprattutto quando non c’è un obiettivo, dimostra di che pasta si è fatti. Abbiamo voglia di fare bene, perché tutto ciò che fai servirà nel futuro. Faccio i complimenti ai ragazzi, che continuano ad allenarsi bene e la vittoria di oggi è il giusto premio. Mancano 4 partite e cercheremo di raccogliere il massimo.”

Prosegue Tricarico, in merito alle condizioni di Pontiggia, uscito acciaccato dalla gara odierna: “Si dovrebbe essere fermato in tempo, quindi dovrebbe essere qualcosa di gestibile. Speriamo, perché è vita per noi”.

Magenta-Fbc Saronno 0-1 (0-0)

MAGENTA (4-1-3-2) Taliento; Sala, Nossa, Perini, Decio (18’ s.t. De Bernardi); Papasodaro (7’ s.t. Tondi); Lo Monaco (1’ s.t. Perotta), Grillo (38’ s.t. Bettini), Ortolani; Cominetti, Avinci (34’ s.t. Gatti). A disposizione Ruta, Pecchia, Garavaglia, Ricca. All. Lorenzi.

FBC SARONNO (3-4-3) Vinci; D’Onofrio (30’ s.t. Ruggeri), Bello, Rudi; Proserpio (38’ s.t. Ferrari), Baldan, Zucchetti (21’ s.t. Di Noto), Sala; Sardo (21’ s.t. Meroni), Russo, Pontiggia (25’ s.t. Martini). A disposizione Tucci, Lorusso, Bruzzone, Ferrari, Polloni. All. Tricarico.

Arbitro Gabbio di Crema (Mucciante di Milano e Arrigoni di Brescia).

Marcatore s.t. 36’ Baldan (S) .

Note – Spettatori 150. Angoli 4-3 Magenta. Ammoniti Perini, D’Onofrio, Bettini, Martini. Recupero 2’-7’.