Ospedale Saronno, Astuti: “Nessuna apertura dalla Regione per trovare fondi per investimenti”

SARONNO – “Non c’è stata nessuna apertura, nessun confronto, nessuna attenzione per la richiesta di fondi per l’ospedale di Saronno dove è evidente servono investimenti strutturali per gli utenti del presidio ma anche per fare in modo che la struttura possa sostenere al meglio la creazione dell’ospedale unico di Busto e Gallarate. Insomma un secco no ad una necessità dell’intera Asst Valle Olona”.

Sono le parole del consigliere regionale Samuele Astuti che ha chiesto, con precisi emendamenti al bilancio regionale 2020-2022, interventi per gli ospedali della provincia di Varese con una particolare attenzione per il presidio saronnese “bisognoso di interventi urgenti alle strutture”. Astuti ha chiesto 50 milioni di euro, di cui 10 nel primo anno e il resto sui due successivi: “Da parte mia c’era anche la disponibilità a discutere su cifre e tempistiche, ancora considerando che la necessità di interventi strutturali nell’ospedale saronnese appare evidente ma non c’è stata nessuna apertura”.

Una scarsa attenzione che arriva malgrado “nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale del 2019 regione Lombardia abbia ottenuto circa 240 milioni di euro in più rispetto all’anno scorso”.

(foto: Astuti durante la sua conferenza stampa sull’ospedale di Saronno nella sede del Pd cittadino)