SOLARO – E’ cominciato ad inizio dicembre con il Christmas Party ed è proseguito la scorsa domenica con la Babbo Run la preparazione al Natale solarese organizzato dall’amministrazione comunale e dalle associazioni..

Il calendario degli eventi propone ora un fine settimana ricco, che avrà inizio questa sera 20 dicembre, alle 21, con il concerto di Natale in chiesa parrocchiale Santi Quirico e Giulitta con la Chorus Band, mentre domani 21 dicembre, dalle 15, il Natale del Villaggio, in piazza Grandi al Villaggio Brollo.

Domenica 22 dicembre si comincia al mattino a Solaro con il mercato straordinario in piazza Libertà, e alle 16 sarà la volta dello spettacolo per grandi e piccini Natale in casa Polletti. Seguirà lo scambio di auguri in Villa Borromeo con le associazioni e i volontari. Infine, alle 17 il concerto “O nox dulcis I canti della notte lunga”, concerto di Natale del Collegium Vocale Harmonia Mundi nella parrocchia della Madonna del Carmine al Villaggio Brollo.

20122019

(nella foto: la Babbo Run di domenica scorsa nello scatto di Dario Borla)