Calcio a Natale, sabato il Fbc Saronno si mette alla prova con l’Aurora

SARONNO – Amichevole pre-natalizia per il Fbc Saronno, che sul campo del centro sportivo di Rovello Porro in largo dello Sport ospita sabato pomeriggio l’Aurora Cantalupo. Si inizia alle 16.30.

Un test rilevante, per favorire l’inserimento degli ultimi arrivi come Muzzupappa e Porchera, e contro in avversario di tutto rispetto, l’Aurora è prima in classifica nel girone N milanese di Prima categoria, la stessa in cui militano i saronnese, che sono in zona playoff nel girone B brianzolo-comasco. L’allenatore degli “amaretti”, Gianpaolo Chiodini, intende poi concedere qualche giorno di vacanza ai suoi giocatori ma dopo Natale sarà programmata anche un’altra amichevole, con avversario ancora da definire.

Ecco la classifica aggiornata del campionato di Prima categoria girone B. Classifica: Lentatese 35 punti, Rovellasca e Bovisio 33, Guanzatese e Fbc Saronno 29, Tavernola 24, Menaggio e Ceriano 19, Esperia Lomazzo e Portichetto 18, Salus Turate 17, Ardita 14, Montesolaro 12, Faloppiese 11, Hf Calcio 10, Real San Fermo 6.

