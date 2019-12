Novità in discarica: da ieri si entra con la tessera sanitaria

SARONNO – Novità e qualche inconveniente alla piattaforma ecologica di via Milano. Nel nuovo appalto per la gestione dei rifiuti attivo dallo scorso agosto tra Amsa, Econord ed Amministrazione comunale erano previste, oltre alle guardie giurate, anche altre migliorie e ammodernamenti dell’impianto.

Una delle prime novità è proprio l’uso della tessera sanitaria, Crs, per accedere all’impianto. Finora si è sempre usata una tessera ad hoc fornita dall’Amministrazione tramite Saronno Servizi ma si è deciso questo passaggio per facilitare le procedure d’accesso.

Nelle ultime giornate i tecnici di Econord in collaborazione Amsa hanno finito di installare io nuovo controllo accessi alla piattaforma ecologica di via Milano.

Ieri, per effetto di questi cambiamenti, le card comunali non funzionavamo ma oggi tutto è stato risolto. In questo momento, per un periodo di transizione, le utenze domestiche potranno continuare ad accedere tramite l’attuale card oppure utilizzando la carta regionale dei servizi se intestatari di ruolo Tari. Si tratta di un primo step per rendere più veloce ed agevole l’accesso in piattaforma.

(foto archivio)