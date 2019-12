Natale a Cogliate, che spettacolo in centro e c’erano anche i Babbi Natale di corsa

COGLIATE – Lo splendido fine settimana ha regalato a Cogliate un anticipo delle feste con Il paese dei balocchi, le bancarelle lungo le vie del centro, i laboratori per i più piccoli ed il villaggio di Babbo Natale dove i bambini hanno potuto farsi una fotografia con il protagonista in assoluto delle feste. Tra le tante attività anche lo spettacolo di burattini, il presepe vivente con l’accompagnamento del corpo musicale Giuseppe Verdi ed il concerto della corale in chiesa parrocchiale. E poi, ultimo ma non ultimo, la camminata di Natale nel Parco organizzata dagli amici del Gruppo di cammino con tanti partecipanti vestiti da Babbo Natale o comunque con il classico cappellino natalizio. La festa di Natale a Cogliate continua alla sera della vigilia: dopo la Santa Messa della Natività le associazioni Giovani Sandalmazi, Moto Club Tazio Nuvolari e Avis ed i Volontari del Comune allieteranno tutti con qualche gustoso dolcetto ed un caldo brindisi di Natale.