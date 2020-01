ROVELLO PORRO – Questa sera al via alla parrocchia di via Dante a Rovello Porro il corso biblico decanale, tema “Il Vangelo secondo Marco”. Primo appuntamento quindi nella serata odierna con “I vangeli, introduzione generale”. Giovedì 16 gennaio “Il vangelo secondo Marco, questioni introduttive. La genialità del Vangelo marciano di raccontare Gesù”. Giovedì 23 gennaio “Mc 1,1-3,5: un principio, non soltanto un inizio, L’insegnamento con autorità che fa emergere gli interrogativi sull’identità di Gesù”; giovedì 30 gennaio “Il centro del Vangelo difficile da comprendere. L’avvio del cammino verso Gerusalemme”; giovedì 6 febbraio “Passione, morte e resurrezione di Gesù, il culmine della rivelazione messianica e lo smarrimento che diviene responsabilità del discepolo” Infine giovedì 13 febbraio “Conclusioni e domande generali”.

Gli incontri sono previsto al cineteatro “San Giuseppe” alle 21. Guiderà la riflessione il biblista Massimo Bonelli, che è docente di Sacra scritura alla facoltà teologica dell’Italia settentrionale. Per tutti gli interessati, una occasione per approndire queste tematiche.

09012020