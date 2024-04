Cronaca

ROVELLASCA – Nella giornata di ieri, i carabinieri di Turate, a conclusione degli

accertamenti, hanno denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti un 26enne, volto già noto.

Il ragazzo è stato controllato da una pattuglia dei militari turatesi a Rovellasca, all’interno del parco pubblico comunale “Burghè” in centro. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina del peso complessivo di circa 2.37 grammi, 8 dosi di hashish del peso complessivo di 6.64 grammi circa, due telefoni cellulari e 310 euro in contanti.

La perquisizione domiciliare

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire altri 15 grammi di

hashish e del materiale per il confezionamento dello stupefacente.

(foto archivio: il parco Burghè in centro a Rovellasca)

