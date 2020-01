TURATE – L’attesa è finalmente finita. Smaltite le feste, i giocatori possono tornare in campo ed anche il girone I è pronto al rientro. La partita della giornata è qui ed adesso, il derby tra Cistellum e Gerenzanese, due situazioni di classifica ben diverse, ma con un obiettivo comune nel mirino, i tre punti.

Il primo tempo rispetta a pieno le aspettative. La partita si apre subito al 4′ minuto, quando dopo una bell’azione sulla sinistra, dopo un cross sul secondo palo, Luca Rimoldi è lesto ad anticipare la difesa dei padroni di casa ed ad insaccare in rete, è 0-1 Gerenzanese. Si riprende subito il Cistellum però, un minuto dopo tiro di Moiana che però va di poco a lato, brivido per gli ospiti. Ma la Gerenzanese non vuole stare a guardare, ed al 10′ raddoppia, confusione più totale della difesa dei padroni di casa, ne approfitta Oddo, che con un bel destro trafigge Cozzi sul secondo palo. La partita prosegue, con il passare dei minuti sembra crescere il Cistellum, che al 30′ si vede annullare un gol a Montan, per un fuorigioco attivo di Caruggi che copre la visuale al portiere ospite, poche proteste, si rimane sullo 0-2. Al 36′ ancora Cistellum, con un destro da fuori area di Domenicale fuori di poco. Al 41′, dopo una bell’azione di contropiede, Caruggi prova il tiro, si supera Lodini, che mantiene il doppio vantaggio per i suoi. Ultima emozione di questo primo tempo, incredibile errore a porta vuota di Caruggi in pieno recupero, avrebbe potuto mandare i suoi negli spogliatoi con un altro spirito. Dopo il duplice fischio il risultato rimane 0-2 per gli ospiti, ma con un Cistellum in netta crescita.

E’ la ripresa. Dopo una prima frazione piena di azione da ambo i lati ci sono tutti i presupposti per un bel secondo tempo. I giocatori entrano in campo determinati ed infatti, arriva la vera prima emozione di questa frazione al 5′ minuto del secondo tempo, punizione di Norberto Rimoldi, alta di molto. La partita si innervosisce molto, infatti con il passare dei minuti, la Gerenzanese, nel giro di poco tempo, si ritrova con due ammoniti in più, Pini e Saibene. Al 31′ dopo diverse offensive il Cistellum va vicinissimo al gol, da azione di punizione battuta da Norberto Rimoldi, Labita prova il tiro che si infrange sulla traversa. Ma dal nulla la Gerenzanese in un’azione da punizione, al 33′ trova lo 0-3. Da un’azione di punizione di Perfett, Saibene, dimenticato totalmente dalla difesa dei padroni di casa, incorna alle spalle di Cozzi. Il Cistellum appare sulle gambe, la stanchezza e la frustrazion incombono sui giocatori padroni di casa, che al 51′, in pieno recupero, subiscono un altro gol ad opera di Carriero, su un’azione di contropiede, scarta il portiere uscito con un tentativo disperato di salvare il risultato, es insacca a porta vuota. L’arbitro sancisce così la fine del match, una disfatta totale per gli uomini di mister Antuono, che si ritrovano con 30 punti, in zona playoff, ma sempre più distanti dalle primissime della classe, mentre la Gerenzanese invece sorride, sale a 15 punti, ed esce dalla zona playout. Derby da scordare per i padroni di casa, che devono già pensare al prossimo match in trasferta contro l’Itala, mentre invece da ricordare per gli ospiti, che a piccoli passi vedono avvicinarsi il loro obiettivo, la salvezza.

Cistellum-Gerenzanese 0-4

CISTELLUM: Cozzi, Di Noto (35′ st Zum’til), Speranza (16′ st Domingo), De Stefanis (21′ pt Domenicale), Pigozzi, Morosi, Moiana, Rimoldi N., Montan (10′ st Labita), Caruggi, Sorrentino (2′ st Landoni).

A disposizione: D’Auria, Salvo, Rimoldi M., Plebani. All. Antuono.

GERENZANESE: Lodini, Zaffaroni, Restelli, Franchi, Kuhn (26′ st Sartorio), Rimoldi L. (16′ st Saldarini), Pini (22′ st Perfett), Carriero, Oddo (34′ st Crescente), Saibene (40′ st Valenti).

A disposizione: Girola, Foresti, Bartelle, La Gioia. All. Lodini

MARCATORI: Rimoldi L. (G) 4′ pt, Oddo (G) 10′ pt, Saibene (G) 33′ st, Carriero (G) 51′ st.

