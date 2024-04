Sport

COGLIATE – Giornata storta per la Cogliatese che viene facilmente sconfitta in casa con un netto 3-0 per mano del Cesano Maderno. Dopo la salvezza conquistata la scorsa settimana, i ragazzi di mister Biemmi sono sembrati rilassati e infatti i biancorossi hanno agevolmente controllato la partita sin dal fischio d’inizio. Al settimo minuto, i biancorossi la sbloccano. Corner dalla destra di Govoni, palla forte e tesa verso il dischetto, Isella sbuca da dietro e la incorna perfettamente alle spalle di Borgonovo. Il raddoppio arriva al 24’ con Coppola. Il centravanti del Cesano dialoga bene coi suoi compagni e fa partire il destro dal limite dell’area, la palla viene rimpallata e prende una traiettoria strana che beffa l’estremo difensore biancoazzurro. Il tris arriva dieci minuti dopo, ancora con Coppola. Zanco serve all’indietro Borgonovo che prova a sbarazzarsi dell’ala avversaria in pressing, il pallone viene però recuperato e messo al centro per il numero nove biancorosso che non ha difficoltà ad insaccare. Nel secondo tempo, i padroni di casa con qualche cambio riacquistano un po’ di vigore ma non è comunque abbastanza per riaprire la partita. Cesano o gestisce bene le energie prosciugate dal caldo e senza affanno mantiene la rete inviolata. Termina dunque 3-0 in favore del Cesano Maderno. Brutta prestazione per la Cogliatese, che deve risollevarsi e cercare di concludere il campionato in maniera positiva. Settimana prossima per i biancoazzurri penultima gara di questa stagione in trasferta a Novedrate.

Cogliatese – Cesano Maderno : 0-3

Cogliatese : Borgonovo, Marcolongo (35st Pastore), Roncalli (17st Rose), Manno (5st Corona), Zanco, Chiari, Borghi, Balestrini, Avella (8st Ponti), Cimnaghi, Castelnovo (20st Zampieri). A disposizione : Ortolan, Murari, Pivato. All. Biemmi

Cesano Maderno : Sanfilippo, Pellegrino (33st Bisogni) , Familiari, Isella, Gueye, Giglio (20st Masiero), Govoni, Spotti (33st Carettoni), Coppola (33st Spreafico), Cenderelli (20st Pizzi), Capodivento. A disposizione : Torresan, Carella, Lucchini. All. Littera

Marcatori : 7pt Isella, 24pt Coppola, 34pt Coppola

Arbitro : Castelnovo Giorgio (sez. Saronno)