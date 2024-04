Sport

CERMENATE – Scontro di metà classifica tra Virtus Cermenate e Cogliatese al comunale di via Montale. Si arriva alla sfida con entrambe le squadre ancora non matematicamente salve e dunque in palio ci sono i 3 punti che garantirebbero un’altra annata nel campionato di seconda categoria. Partono meglio i padroni di casa che tengono in mano il pallino del gioco seppur senza creare grossi pericoli dalle parti dei biancoazzurri. Ortolan viene impegnato per la prima volta al 24’, quando una sponda di testa di Loo Speziali trova Iannello smarcato al limite dell’area, il numero 11 fa partire il sinistro al volo ma l’estremo difensore ospite si fa trovare pronto e mette in angolo. Il forcing del Cermenate viene premiato al 28’ : Vago scodella in avanti verso Kumah che riceve sulla sinistra, dribbla il suo marcatore e mette dentro un cross forte e insidioso su cui prova a intervenire Zanco che devia sfortunatamente nella sua porta, 1-0 per i padroni di casa. I ragazzi di Biemmi reagiscono alla grande e due minuti dopo su un’uscita sbagliata della Virtus recuperano palla, Cimnaghi calcia dal limite e colpisce il braccio di Carugati : penalty e trasformazione perfetta di Ponti che riporta in parità i suoi. Al 43’ altro calcio di rigore, questa volta per i gialloverdi. Loo Speziali inganna Zanco e viene contrastato fallosamente, Kumah con freddezza la mette sotto all’incrocio e riporta i suoi avanti, 2-1. Due minuti di recupero sono abbastanza per la Cogliatese per pareggiare, ancora su calcio di rigore, il terzo fischiato nei primi 45’. Ponti ricambia il favore a Cimnaghi, conquistando il fallo su un’uscita in ritardo di Quadranti e affidando la realizzazione al numero 10 che non sbaglia. Si va a riposo dunque sul risultato di 2-2. Nel secondo tempo il copione si ripete, il Cermenate palleggia con pazienza, la Cogliatese non riesce a ripartire efficacemente ma non subisce praticamente nulla. Fino a che all’ 83’ sugli sviluppi di una rimessa laterale in zona d’attacco la palla rimane nell’area ospite, Giglio è più veloce di tutti e sbuca alle spalle dei difensori, trafiggendo l’incolpevole Ortolan. Gol del definitivo 3-2 per la Virtus Cermenate che si aggiudica i tre punti. Cogliatese che esce sconfitta dalla sfida ma, complici i risultati dagli altri campi, puó comunque sorridere perchè è arrivata la tanto desiderata salvezza a causa della sconfitta della Cascina Mamete, diretta rivale per la corsa ai playout, contro l’Amor Sportiva. Domenica prossima la Cogliatese torna in casa, ospiti i biancorossi del Cesano Maderno.

Virtus Calcio Cermenate – Cogliatese : 3-2

Virtus Calcio Cermenate : Quadranti, Carugati, Grassi, Codella (11st Tagliabue), Arnaboldi, Kumah (35st Carrafiello), Giglio, Vago, Loo Speziali (11st Zermo), Cantore (43st Sorze), Iannello (18st Messina). A disposizione : Galimberti, Macalli, Torin, Sala. Allenatore: D’Onofrio.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Cogliatese : Ortolan, Marcolongo, Zanco (37st Ventrella), Murari, Pastore, Chiari, Rose, Balestrini, Ponti (25st Avella), Cimnaghi (7st Corona), Zampieri (12st Borghi). A disposizione : Borgonovo, Castelnovo. Allenatore : Biemmi.

Marcatori : 28pt autogol (VC), 30pt Ponti (C), 43pt Kumah (VC), 46pt Cimnaghi (C), 38st Giglio (VC)

Arbitro : Iannucci Lorenzo (sez. Como)

________________________________________________________________________________________________

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti