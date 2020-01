GERENZANO – “Anno nuovo, ma sfortunatamente solita inciviltà. Per questo, Il Gelso organizza per il pomeriggio di domenica 19 gennaio una pulizia volontaria nell’area del Fontanile di San Giacomo. La partecipazione è aperta a tutti, sia soci che non; ai non soci sarà richiesta la firma di una liberatoria in quanto non coperti da assicurazione, magari è l’occasione giusta per associarsi”. Ad annunciare l’iniziativa di pulizia del verde sono i responsabili dell’associazione Il gelso di Gerenzano.

Ai partecipanti saranno forniti gli strumenti e i materiali necessari (guanti, sacchi e attrezzi), si consiglia di indossare scarpe robuste (scarponcini o stivali) adatte al fango e al freddo (idem per l’abbigliamento). Il ritrovo è previsto alle 14.30 al parco pubblico del Fontanile di San Giacomo, in fondo alla via San Giacomo a Gerenzano. Grazie a chi vorrà dedicare una parte del pomeriggio per rendere più pulito il nostro parco!

(foto: precedente pulizia del verde al fontanile di San Giacomo)

16012020