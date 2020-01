La saronnese Francesca La Gala protagonista di un famoso spot tv

SARONNO – Sono molti i saronnesi che hanno riconosciuto in questi giorni il volto di Francesca La Gala tra le protagonista di uno spot televisivo ricorrente su tutte le tv nazionali. Francesca vive a Saronno, oggi 36enne, e ha alle spalle numerosi spot televisivi con una carriera artistica iniziata fin da quando aveva 18 anni quando, a un passo dal diventare Velina dopo Maddalena Corvaglia, affiancò Claudio Lippi e Natalia Estrada come valletta di “La sai l’ultima?” su Canale 5. Protagonista delle televendite interne a programmi di rilievo come “Grande Fratello”, ”Verissimo” e “Striscia la notizia”, cantante di livello al fianco di Marco Masini come sua corista dopo aver avuto la stessa insegnate di canto di Mina e Mia Martini, Francesca ha debuttato anche nelle fiction come protagonista de “I gialli dell’anima” per l’intera stagione sulle reti Rai dove era una giovane studentessa che in realtà nascondeva un terribile segreto, su MTV era la compagna di Francesco Mandelli dei “Soliti Idioti” nel telefilm “Bathroom” ma il successo maggiore lo ha avuto entrando nel gruppo “Disney Channel” come protagonista del telefilm “L’ora della magia” produzione totalmente italiana della rete voluta dal mitico Walt Disney.

16012020