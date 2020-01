Ricercato torna nella natia Saronno. Arrestato

SARONNO – Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Saronno hanno rintracciato un cittadino 36enne residente a Palermo ma di origini lombarde, che era stato condannato dal tribunale di Forlì per reati contro il patrimonio e doveva scontare una pena di sette mesi in carcere. L’uomo, che si aveva il sospetto che dimorasse a Saronno, sua città natia, nell’anno 2014 si era reso responsabile di reati di danneggiamento e furto aggravato nella città romagnola, dove era stato processato e condannato. Ricercato da qualche giorno per l’esecuzione della condanna, i carabinieri di Saronno ieri lo hanno acciuffato presso l’abitazione di una sua stretta parente, che abita proprio a Saronno. Dichiarato in arresto, è stato accompagnato presso il carcere di Busto Arsizio