UBOLDO – Uno sconosciuto è entrato nel rifugio per cani abbandonati di Uboldo, ha aperto tutte le gabbie ed è scappato. Lo fa sapere l’associazione “Una luce fuori dal lager” che gestisce la struttura.

“Questa mattina mentre eravamo impegnati a pulire i box un pazzo non identificato ha saltato la recinzione e ha aperto tutti i sette sgambi… solo grazie al nostro rapido intervento siamo riusciti a recuperare i cani fuggiti. E per fortuna i cani liberati non si sono azzuffafi tra di loro!” Proseguono i volontari: “Oltre alle diffamazioni su Facebook che vengono fatte nei nostri confronti, adesso questa strana coincidenza! Ringraziamo i carabinieri della locale stazione in meno di due minuti sono accorsi sul posto! Il ringraziamento va ai nostri volontari presenti che mi hanno aiutato a recuperare i cani fuggiti o che aspettavano fuori dalle aree sgambo. Siamo sicuri che la macchina della giustizia farà il suo corso!”

21012020