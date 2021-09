SARONNO – Enpa Saronno, l’ente protezione animali, aveva raccolto e pubblicato le foto sui social, chiedendo di votare: ecco la scelta dei cittadini riguardo a gattini e cagnolini più belli e simpatici, che andranno a fare bella mostra di loro nello speciale calendario Enpa. il “Calenpario” nell’edizione del 2022.

“Grazie di cuore a tutti i meravigliosi partecipanti, per averci inviato foto divertenti, emozionanti… vere! – dicono i volontari dell’Enpa saronnese, che fa base negli spazi del complesso scolastico “Ignoto Militi” di via Antici – Questa la classifica dei nostri amici a quattro zampe che hanno ricevuto più “Mi piace”: le prime 12 saranno pubblicate sul calendario. Indicativamente i calendari saranno in vendita da fine ottobre-inizio novembre: rimanete con noi per avere info più certe”.

Questa la classifica finale:

Grace e Kelly 54

Tiffany e Spritz 53

Lola 52

Morgana 51

Luce 49

Grace 44

Frenk 43

Maggie e Pampero 42

Creed 37

Kylie e Chanel 32

Van Gogh 31

Adry 30

Ghost 28

Cleo 28

Nerone 26

Tarti 26

Holly 25

Ralph 24

Amore felino 22

Trippy 21

Bianchina 21

Brie 21

Pasqualino 21

Miauscolo 20

Lucy 19

Leo 18

Rasha 18

18 anni 17

Amélie 17

Rocco 16

Leila 16

Nemo 16

Maru 15

Lily 14

Shiro 13

28092021