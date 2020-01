ROVELLO PORRO – Domenica di serie B scoppiettante quella appena vissuta al palasport di Rovello Porro. Sorridono, fra i saronnesi, solo i Polaris che riescono nell’impresa di fermare sul pareggio i piú quotati Rovello Legur oltre a vincere per pochi punti un match tirato e incerto con i Castellanza Minamoto.

Sfortunati e poco incisivi invece i Saronno Mizar che subiscono due sconfitte di misura con le squadre rovellesi prima di dilagare con i Minamoto, dimostrandosi superiori in tutto. Per i Mizar comunque non finiscono qua le speranze per un posto ai playoff di maggio! “Bisogna rimboccarsi le maniche e dare il massimo nella seconda parte di stagione sperando anche in qualche risultato favorevole!” rilevano i dirigenti. Polaris che invece continuano il loro percorso di crescita nel miglior modo possibile.

Di seguito ecco i risultati di giornata:

Polaris 42-70 Rovello Legur

Mizar 60-67 Rovello Legur

Polaris 61-57 Castellanza Minamoto

Mizar 54-55 Rovello Seran

Polaris 55-55 Rovello Legur

Mizar 69-43 Castellanza Minamoto

22012020