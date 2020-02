GERENZANO / CISLAGO – In un tamponamento avvenuto alle 9.20 di sabato mattina in via Clerici a Gerenzano, l’ex Varesina nei pressi dell’incrocio con via Monterosa, un 53enne è rimasto livemente contuso. Sul posto, oltre a carabinieri e polizia locale, è infatti intervenuta anche una ambulanza della Croce rossa saronnese; ma l’automobilista è stato medicato direttamente in loco, non è stato infatti necessario portarlo anche in ospedale.

Ieri alle 16.40 a Cislago, in via Cesare Battisti (è sempre l’ex Varesina), nel tratto fra via Oberdan e via 24 maggio, nello scontro fra due autovetture è invece rimasta contusa una donna di 50 anni. Soccorsa dall’equipaggio di una autolettiga del Sos Uboldo, è stata trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicata, comunque di non gravi contusioni. E non è stato neppure necessario l’intervento delle forze dell’ordine; anche i danni sono apparsi decisamente limitati.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa di Saronno in servizio sul territorio)

08022020