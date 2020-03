SARONNO / ORIGGIO – Ancora un pedone investito a Saronno: è successo oggi, lunedì, alle 15.25 lungo la sempre trafficata via Volonterio, in questo caso nei pressi dell’incrocio con via Randaccio. Ad accorrere è stata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed è arrivata anche una ambulanza della Croce rossa saronnese. Il ciclista non è comunque apparso in cattive condizioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e modalità del sinistro, e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quanto è successo, come sempre avviene in simili circostanze.

Alle 19, invece, in via Cavour ad Origgio un uomo di 45 anni è caduto dalla propria bicicletta: sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos Uboldo, che l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, il ferito è apparso comunque in buone condizioni.

(foto archivio: intervento dell’ambulanza lungo via Volonterio per un precedente incidente)

020302020