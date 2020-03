SARONNO – I saronnesi, in maggioranza, stanno rispettando il divieto ad uscire di casa per arginare la diffusione del coronavirus (gli ultimi dati disponibili parlano di 13 cittadini contagiati), ma di casa esce chi deve andare al lavoro o fare la spesa e così sabato molti hanno raggiunto il supermercato Carrefour in centro dove si sono messi pazientemente in fila, distanziati un metro l’uno dall’altro, per poter e poi entrare in piccolo numero ed evitare così assembramenti.

Si è creata quindi una coda ordinata e tranquilla e però molto lunga, per tenersi sufficientemente distanti, che dall’inizio di corso Italia si è sviluppata nella vicina piazza Libertà. Sotto lo sguardo, in alcuni momenti, anche di una pattuglia della polizia locale: gli agenti sono in servizio per controllare il rispetto delle norme che impongono ai cittadini di rimanere nel proprio alloggio, a meno di gravi motivi o motivazioni di lavoro.

(nella foto: sabato in centro a Saronno, cittadini in coda per entrare da Carrefour)

14032020