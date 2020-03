SARONNO – #distantimauniti è l’hashtag della campagna del Ministero dello sport contro la diffusione del coronavirus: l’hanno promossa anche i giocatori del Fbc Saronno, con una serie di fotografie che costituiscono ora un post su Instagram. Dal portiere Lorenzo Mauri a tutti gli altri, alla sospensione dei campionati erano secondi in classifica in Prima categoria, pronti a lanciare un messaggio positivo ai tifosi, agli appassionati del calcio locale ed ai coetanei, su come cercare di contenere la malattia.

“L’emergenza coronavirus ci ha portato a dover sospendere tutte le attività da quelle sportive a quelle lavorative, non stiamo vivendo un momento facile per la storia del nostro Paese ma solo se siamo uniti possiamo uscirne presto”.

(foto: l’attaccante Mattia Muzzupappa Fbc Saronno nel post di Instagram. Nel messaggio lanciato tramite il popolare social network ci sono anche molti altri suoi compagni. Obiettivo quello di promuovere i giusti comportamenti per tutelarsi dal coronavirus)

14032020