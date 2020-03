Coronavirus, cinque casi accertati a Limbiate

LIMBIATE – Salgono a cinque i casi di positività al Covid-19 tra i cittadini residenti a Limbiate.

A comunicarlo, in una nota pubblicata sul sito internet comunale, è lo stesso sindaco Antonio Romeo: “I cittadini limbiatesi risultati positivi al tampone e attualmente ricoverati sono cinque. I concittadini sono stati presi in carico dalle autorità sanitarie per le cure necessarie. Ats e Regione Lombardia hanno attivato prontamente tutti i controlli, protocolli e le misure di sicurezza previste e il comune di Limbiate si è messo a disposizione delle autorità preposte, in attesa di ulteriori informazioni ed indicazioni. Se non si è stati contattati dalla ATS, non è necessario attenersi a nessuna ulteriore prescrizione, fatta salva l’osservanza scrupolosa delle disposizioni igienico sanitarie indicate dal Ministero della Salute”.

Il primo cittadino invita poi i cittadini a non chiamare il comune in quanto le questioni sanitarie e le valutazioni rispetto alla eventuale messa in quarantena, sono gestite totalmente dall’autorità sanitaria. Fino a venerdì, i casi di coronavirus limbiatesi erano due.

16032020