SARONNO – “Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà e dagli sviluppi imprevedibili Come mai è successo, da decenni a questa parte. In questo frangente abbiamo bisogno di saggezza, prudenza e grande spirito di solidarietà”.

Inizia così la nota inviata dal Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’ospedale di Saronno in merito all’emergenza Coronavirus e alla fake news girata sull’ospedale.

“Uno spirito che tutto il personale dell’Ospedale di Saronno sta ampiamente dimostrando, affrontando pesanti difficoltà strutturali e organizzative vecchie e nuove, confermando il proprio grande spessore umano e la propria professionalità oltre a senso di appartenenza all’ospedale stesso.Di questo siamo profondamente grati”.

E ancora: “Altrettanto grati siamo ai medici di medicina generale ed ai volontari che con abnegazione prestano la loro opera”.

C’è anche una condanna: “Ben poca saggezza dimostrano, invece, quanti continuano a diffondere notizie false riguardo al presente ed al futuro del nostro nosocomio, alla sua presunta riduzione a novello lazzaretto destinato al progressivo drastico ridimensionamento”. La nota si conclude con un appello: “Alla politica chiediamo di evitare inutili polemiche tra le parti e l’impegno per l’oggi e per il domani di un’istituzione che da ben oltre un secolo garantisce un servizio di qualità al bisogno di salute degli abitanti di un vasto e popoloso comprensorio, dimostrando così quanto sia indispensabile salvaguardarne operatività e sviluppo.E a quanti diffondono proditoriamente la disinformazione ricordiamo che… “un bel tacer non fu mai scritto”.

17032020